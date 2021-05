Venezia, Zanetti: "Vietate le barricate: occorre fare un gol per complicare la strada al Lecce"

Un 1-0 da difendere con le unghie e con i denti per centrare la finalissima playoff: questo l'obiettivo del Venezia, impegnato domani sul campo del Lecce pe la semifinale playoff di ritorno.

Del match, ai canali ufficiali del lagunari, ne ha parlato mister Paolo Zanetti: "Normale che l’obiettivo primario dopo la gara di andata è quella di recuperare più energie e giocatori possibili ma abbiamo almeno 3 situazioni da valutare domani, una per reparto. Ovviamente domani sera cercheremo di mettere in campo la miglior formazione possibile anche da un punto di vista fisico. Alcuni giocatori hanno recuperato bene, alcuni sembra che non abbiano nemmeno giocato e altri più che problemi di stanchezza hanno qualche situazione da recuperare. Ma vista l’importanza di ciò che ci stiamo giocando, oggi partiremo tutti per Lecce infortunati compresi, perché c’è bisogno dell’energia di tutti. Vada come vada saremo tutti insieme in ogni caso".

E sulla partita: "Dal punto di vista tattico non mi aspetto grandi cambiamenti, me lo aspetto invece nella formazione iniziale perché recuperano dei giocatori importanti e hanno una rosa di altissimo livello. Possono far partire giocatori freschi e altrettanto forti rispetto a quelli che hanno giocato lunedì.

La qualifica è aperta, si è parlato tanto del fatto che abbiamo segnato un solo gol, ma credo che anche se ne avessimo segnato un secondo sarebbe cambiato poco. Il Lecce è una squadra, che se in giornata può segnare 3-4 goal con facilità, dall’altra parte però anche il Venezia ha dimostrato di saper fare il risultato e di poter vincere. Ci siamo creati la possibilità di avere 2 risultati sui 3 disponibili. Abbiamo fatto tanto per vincere la gara di andata, abbiamo spinto al 100% ma lo sapevamo, chi dice che dovevamo vincere con un risultato più largo perché abbiamo vinto troppo poco, vuol dire che non conosce il Venezia. Quest’anno abbiamo dimostrato che fuori casa soprattutto sappiamo essere pericolosi".

Conclude poi: "L’aspetto psicologico ha sempre una sua valenza. La strada per noi è sempre e comunque difficile perché il Lecce è una squadra costruita per vincere e quando si costruisce una squadra che ha questo obiettivo non si tengono solo in considerazioni le qualità dei singoli giocatori ma si scelgono anche giocatori che sono abituati a vincere. Abituati a certi tipi di partite e palcoscenici. Prima della gara di andata temevamo tutti un po' questo aspetto, invece la mia squadra ha dimostrato di essere sul pezzo scendendo in campo con grandissima rabbia e aggressività senza alcun tipo di tensione. Mentalmente noi siamo dentro a questo sistema e aggiungo che non andremo a Lecce a fare le barricate ma andremo a Lecce a giocare la nostra partita come abbiamo sempre fatto perché non sappiamo essere diversi da ciò che siamo. L’obiettivo è quello di fare gol perché se ci riusciamo per loro si complica ulteriormente".