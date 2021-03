Vicenza, Di Carlo: "Col VAR avremmo altra classifica. Super Giacomelli"

"E' una vittoria fondamentale, devo fare i complimenti indistintamente a ciascun calciatore della rosa perchè, con tre gare ravvicinate e tante assenze pesanti, ho gettato nella mischia un po' tutti ricevendo risposte confortanti. Naturalmente oggi i riflettori sono puntati su Giacomelli: il suo primo tempo è stato di gran classe, così come quello di Lanzafame che è un cecchino importante per questa categoria. Vedremo in futuro se e come potrà coesistere con Meggiorini. Ad ogni modo è stato un gran bel Vicenza, per la prima volta abbiamo battuto una grande e, soprattutto, siamo riusciti a sfatare il tabù delle due vittorie consecutive su un campo difficilissimo. La nostra voglia è quella di incarnare lo spirito della società e della nostra tifoseria, è un vero peccato non condividere queste gioie con loro. Sono, comunque, tre punti determinanti per il nostro percorso: oggi la classifica inizia ad essere interessante, col VAR avremmo avuto qualche punto in più. Non voglio fare polemiche, anzi dico subito che Doveri ha fatto una buona gara e un errore ci può stare. Ma è il sesto rigore contro che non c'era, siamo un po' dispiaciuti ma non possiamo farci nulla. Concentriamoci sulla prossima partita, a testa bassa e senza montarci la testa. Arriverà l'Empoli che, con merito, occupa il primo posto e non perde da un sacco di tempo. Organico di qualità e grande spessore. Ma troveranno un Vicenza motivatissimo". Così Domenico Di Carlo in conferenza stampa dopo il successo esterno del Vicenza sul Chievo.