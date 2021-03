Vicenza, Di Carlo: "Dalmonte e Beruatto? Valuteremo le loro situazioni". I convocati

“Per quanto riguarda la squadra Dalmonte sta meglio anche se il dolore al ginocchio è scomparso ieri sera, valuteremo fra oggi e domani. Lanzafame deve trovare il suo ritmo, ma domani è a disposizione. Ha grande esperienza, ma devo guardare sopratutto a on prendere gol. In difesa giocheranno Padella e Cappelletti, mentre per Beruatto si decide oggi”, con queste parole Domenico Di Carlo, tecnico del Vicenza, ha analizzato in conferenza stampa le disponibilità in vista della gara di domani contro la Cremonese.

In seguito, attraverso i propri canali ufficiali il Vicenza arriva la distinta con i convocati per la gara contro la Cremonese:

Portieri: Grandi, Perina, Zecchin

Difensori: Barlocco, Beruatto, Bruscagin, Cappelletti, Fantoni, Padella, Valentini

Centrocampisti: Agazzi, Cinelli, Dalmonte, Nalini, Pontisso, Rigoni, Vandeputte, Zonta

Attaccanti: Giacomelli, Gori, Lanzafame, Longo, Mancini, Meggiorini