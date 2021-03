Vicenza, Di Carlo: "Dobbiamo tornare alla vittoria. Vogliamo scavalcare la Cremonese"

vedi letture

In vista della sfida contro la Cremonese il tecnico del Vicenza Domenico Di Carlo ha parlato in conferenza stampa facendo il punto anche sul pareggio nell’ultimo turno: “A Pisa chi doveva vincere eravamo noi, siamo arrabbiati, ma anche consapevoli che la mentalità con cui si scende in campo è quella giusta. La vittoria ci manca e dobbiamo cercare di portare gli episodi dalla nostra parte perché giochiamo bene. Il Vicenza deve salvarsi, dobbiamo solo avere fiducia perché la squadra c’è e bisogna evitare i cali di concentrazione in queste tredici finali e contro la Cremonese abbiamo la possibilità di scavalcare i grigiorossi. - continua Di Carlo – Per quanto riguarda la squadra Dalmonte sta meglio anche se il dolore al ginocchio è scomparso ieri sera, valuteremo fra oggi e domani. Lanzafame deve trovare il suo ritmo, ma domani è a disposizione. Ha grande esperienza, ma devo guardare sopratutto a on prendere gol. In difesa giocheranno Padella e Cappelletti, mentre per Beruatto si decide oggi”.