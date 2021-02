Vicenza, Di Carlo: "Dar forza alla squadra per costruire la vittoria a Salerno". I convocati

Alla vigilia della sfida contro la Salernitana, in casa Vicenza è stato mister Domenico Di Carlo a fare il bilancio della situazione. Partendo da un punto indiscutibile: contro le big il Vicenza non delude mai.

Ecco le sue parole, riprese da trivenetogoal.it: "Con il Monza abbiamo avuto certezze di gioco, personalità, ma mi preme dire che dobbiamo portare gli episodi dalla nostra parte con più ferocia e concretezza. A Salerno si va per portare a casa punti, sarà una partita ostica, le seconde palle saranno determinanti e servirà l’atteggiamento giusto, voglio vedere la mia squadra come un branco di lupi affamati perché solo con questo atteggiamento portiamo a casa punti importanti. Loro sono molto fisici, servirà forza mentale e fisica, ma soprattutto personalità. Io mi fido molto del mio gruppo e devo dare forza alla mia squadra per far punti e costruirci la vittoria a Salerno".

Una nota all'ex di turno, Lamin Jallow, che ancora non è riuscito a ingranare: "Jallow deve lavorare tanto, è il primo dispiaciuto, ma non è bocciatura, sarà un giocatore che ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi. Dobbiamo stargli vicini e dovrà lavorare forte per raggiungere lo standard migliore. A ogni modo in attacco in questo campionato abbiamo dovuto cambiare molto, Longo sta meglio e ha cambiato atteggiamento rispetto all’andata. Domani anche Gori potrebbe partire dall’inizio, mentre Lanzafame per problemi di tenuta fisica, è ancora difficile".

Maggiormente nel dettaglio della rosa: "Nalini ha bisogno di due settimane di lavoro con noi, sta bene ed è una notizia positiva. Dalmonte è pienamente recuperato. Rientreranno sicuramente Cinelli, Meggiorini e Padella. Poi devo dire che soffriamo molto la terza partita e mi tengo un po’ di tempo per decidere, chiaro che chi scenderà in campo dovrà essere al 100%".

Spazio quindi ai convocati, tra i quali non figurano gli infortunati Ierardi, Nalini e Da Riva.

Di seguito l'elenco dei 23:

PORTIERI: Grandi, Perina, Zecchin

DIFENSORI: Barlocco, Beruatto, Bruscagin, Cappelletti, Padella, Pasini, Valentini

CENTROCAMPISTI: Agazzi, Cinelli, Dalmonte, Pontisso, Rigoni, Vandeputte, Zonta

ATTACCANTI: Giacomelli, Gori, Jallow, Lanzafame, Longo, Meggiorini.