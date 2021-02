Vicenza, Lanzafame: "Ibra dimostra che l'età non conta. Curioso di misurarmi con la B"

Dopo oltre quattro anni all’estero fra Ungheria e Turchia Davide Lanzafame è tornato in Italia per vestire la maglia del Vicenza e dimostrare di poter essere decisivo anche in Serie B: “Con il Vicenza avevamo già parlato in estate, sarebbe stata un’ottima cosa, ma la trattativa non è andata a buon fine per alcune dinamiche di mercato. Però mi fa piacere che mi abbiano cercato nuovamente. L’esperienza in Turchia? Dopo quattro anni positivi in Ungheria questa esperienza non è andata al meglio, ma non mi va di trovare alibi e probabilmente doveva andare così e non mi va di tornare su quello che è stato, preferisco iniziare con entusiasmo questa nuova avventura. Sono curioso di misurarmi con questa Serie B. - continua Lanzafame come riporta Trivenetogoal.it - In questi ultimi anni ho sempre giocato come punta e ho segnato molto anche perché all’estero c’è meno tatticismo ed è più semplice avere occasioni da gol. Fisicamente sto bene, ho giocato fino a inizio gennaio e poi mi sono sempre allenato, spero di essere nel pieno della maturazione e voglio giocare ancora tanti anni visto che la carriera si è allungata. Ibrahimovic dimostra che l’età anagrafica non conta. Contratto? È fino a giugno e questo è stimolante per cercare di dare un messaggio al club e avere un obiettivo”.