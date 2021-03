Virtus Entella-Cremonese 0-2, le pagelle: eurogol di Castagnetti, l'Entella colpisce due pali

-VIRTUS ENTELLA-CREMONESE 0-2

Marcatori: 48' Gaetano, 61' Castagnetti

VIRTUS ENTELLA

Borra 6 - Non ha colpe sul gol di Gaetano. Sull'eurogol di Castagnetti è fuori dai pali ma probabilmente nessuno si sarebbe aspettato un tiro dai 70 metri.

Coppolaro 6 - Una prestazione sufficiente. Se la cava in entrambe le fasi.

Pellizzer 6,5 - Tiene bene contro Ciofani. Colpisce anche un palo nel finale.

Chiosa 6,5 - Come il compagno non sfigura in difesa ed è pericoloso con due colpi di testa in area avversaria.

Costa 6 - Alterna le due fasi discretamente. Esce per un problema fisico. (dal 76' Pavic s.v.)

Koutsoupias 5 - Non riesce mai a cambiare passo. Esce nel finale anche perché ammonito. (dal 70' Morosini 6. - Entra con buona lena e trova anche un palo clamoroso dopo un bel sinistro)

Paolucci 5,5 - Non trova il ritmo nel primo tempo, complice un po' di stanchezza. Non rientra nella ripresa. (dal 46' Nizzetto 6 - Buona la sua ripresa. Dai suoi cross nascono le azioni migliori dell'Entella).

Dragomir 5,5 Si impegna e ci prova ma non riesce a svoltare nel match.

Schenetti 5 - Non entra mai in partita e non riesce a incidere come fa di solito.

De Luca 5 - Non si accende quasi mai. Manca il suo apporto offensivo. (dal 58' Brunori 6 - Entra bene con voglia)

Mancosu 5 - Un tiro nel primo tempo e poi poco altro. (dal 58' Capello 5 - Entra ma non si nota la differenza dalla prestazione del compagno. Spento).

CREMONESE

Carnesecchi 6,5 - Non subisce gol anche per grandi meriti suoi. Un paio di parate importanti e un po' di fortuna sui due pali colpiti dall'Entella.

Fiordaliso 6 - Alterna bene le due fasi senza strafare. (dall'84' Zortea s.v.)

Bianchetti 6,5 - Sbaglia poco o nulla. Grande attenzione.

Ravanelli 6,5 - Un po' di sofferenza nel gioco aereo ma tiene, insieme ai compagni, la porta inviolata.

Valeri 6 - Spinge a fasi alterne. Bene quando deve difendere. Ha imparato a gestirsi.

Castagnetti 7 - Buone le due fasi. Segna un gol clamoroso e stupendo con un tiro al volo dalla propria metà campo. Le immagini scorreranno su tutte le tv del mondo.

Valzania 6,5 - Sfiora due gol e offre una prestazione di grande sostanza.

Gustafson 5,5 - Prestazione un po' opaca. Pecchia non lo schiera dopo l'intervallo. (dal 46' Buonaiuto 6 - Entra e spinge come suo solito in velocità).

Ciofani 6 - Oggi un po' spento, forse anche per la stanchezza. E' comunque uomo importante.(dal 58' Colombo 6 - Entra nel match con grande voglia).

Gaetano 6,5 - Finché rimane in campo è il migliore dei suoi. Un gol e almeno altre 2-3 occasioni importanti. (dal 58' Baez 6 - Sfiora il gol con una conclusione che esce di poco)

Bartolomei 6 - Corre senza un attimo di sosta. Gli manca la zampata finale in fase offensiva. (dal 71' Nardi s.v.).