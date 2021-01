Virtus Entella, una punta e un mediano per Vivarini. Due centrocampisti in uscita

Una punta e un centrocampista. Al netto delle uscite sono questi i principali obiettivi della Virtus Entella in questa finestra di mercato. Per il ruolo di attaccante sembra in dirittura d'arrivo la trattativa col Venezia per Alessandro Capello con Luca Strizzolo della Cremonese ed Elia Petrelli della Juve U23, ma prossimo al Genoa, che invece appaiono piste ormai abbandonate. A centrocampo il nome in cima alla lista è quello di Tabanelli del Frosinone con Giuseppe Mastinu come alternativa, ma c'è da battere la concorrenza del Vicenza.

Non mancheranno le uscite, dopo quelle dei giovani Currarino., Petrovic e De Santis. I due maggiori indiziati sono Davide Mazzocco e Marco Crimi: il primo piace al Cosenza, mentre il secondo è seguito da Palermo, Perugia (che offrirebbe in cambio Falzerano) e infine Pescara che si è aggiunto solo oggi alla corsa per l'esperto mediano.