Anche la Samb come Novara e Carpi: presentato ricorso contro la bocciatura della Co.Vi.So.C

Dopo Novara e Carpi, è il turno della Sambenedettese. Con la nota ufficiale che di seguito riportiamo, anche il club marchigiano ha fatto sapere di presentare ricorso contro la bocciatura della Co.Vi.So.C che impedisce ai rossoblù di completare l'iscrizione al campionato di Serie C 2021-22:

"La A.S. Sambenedettese, preso atto dell’obiezione posta in essere dalla Covisoc in merito a un presunto mancato rispetto di alcuni criteri economico-finanziari, inerenti alla domanda di iscrizione al prossimo campionato di serie C, comunica di essersi già attivata per adempiere a quanto richiesto dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche nelle modalità previste e che presenterà comunque ricorso nei prossimi giorni.

Si comunica, inoltre, che l’A.S. Sambenedettese ha incassato anche l’ok da parte della commissione criteri infrastrutturali".