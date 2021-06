Ancona può tornare in Lega Pro. Si lavora al trasferimento del Matelica in città

E' in continua evoluzione la situazione in casa del Matelica. Come già emerso il club potrebbe cambiare sede e denominazione. Dopo aver giocato nella passata stagione, si legge su La Gazzetta dello Sport e Il Resto del Carlino, a Macerata (città con la quale non sembra esserci accordo sul trasferimento) la società sta trattando per traslocare ad Ancona con un nuovo nome.