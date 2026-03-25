Focus TMW La Top 11 del Girone A di Serie C: Mallamo partecipa alla festa del Lecco

E’ andata in archivio la 33^ giornata nel Girone A di Serie C. Questi i risultati:

Trento-Triestina 2-2

Virtus Verona-AlbinoLeffe 1-3

Union Brescia-Ospitaletto 0-0

Giana Erminio-Pergolettese 2-0

Pro Vercelli-Lumezzane 1-1

Renate-Vicenza 1-3

Pro Patria-Lecco 1-4

Novara-Alcione Milano 3-0

Arzignano Valchiampo-Cittadella 1-0

Inter U23-Dolomiti Bellunesi 1-2

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 5-4-1:

Drago (Lumezzane): non è la prima volta che inseriamo il suo nome nella nostra rubrica, del resto è sotto gli occhi di tutti stia disputando una stagione straordinaria risultando uno degli uomini più importanti della formazione di Troise. Stavolta non deve compiere interventi particolarmente impegnativi, ma in diverse occasioni dice di no a Comi denotando sicurezza anche nelle uscite.

Leverbe (Vicenza): chi si aspettava una squadra distratta dopo una settimana di festeggiamenti ha dovuto ricredersi, visto che la capolista si conferma implacabile in campo esterno e segna tre gol anche nella trasferta di Renate. Guida con la consueta autorevolezza il reparto difensivo intervenendo sempre in modo tempestivo quando chiamato in causa. Impeccabile.

Mondonico (Dolomiti Bellunesi): primo tempo da giocatore importante, si piazza a uomo su La Gumina e non gli concede praticamente nulla. Nella ripresa conferma di essere un fattore sulle palle inattive e segna la rete dello 0-2 sfruttando un assist del solito Mignanelli.

Agyemang (Novara): è vero che Lanini segna una doppietta, ma premiamo il giovane terzino biancazzurro che ha spinto per tutta la partita denotando un’invidiabile condizione psicofisica. Conquista con caparbietà un calcio di rigore e sforna cross invitanti per i compagni. Migliore in campo.

Carosso (Pro Vercelli): nel momento di maggior pressione dei bianconeri ha il merito di sbloccare il risultato con una bella conclusione dalla distanza. Mister Santoni, consapevole delle sue doti tecniche, gli chiede di accompagnare costantemente l’azione offensiva e i fatti gli hanno dato ragione.

Piazza (Giana Erminio): 2-0 netto e meritato ai danni della Pergolettese e altri tre punti in cassaforte per una squadra che esprime un bel calcio e che continua a rappresentare una bella sorpresa nel girone settentrionale. Voto molto alto per il difensore centrale, perfetto in marcatura su Corti e Petrovic.

Mallamo (Lecco): difficile individuare un man of the match quando si segnano 4 gol in trasferta sfiorandone altrettanti nell’arco dei 90 minuti. Premiamo il centrocampista perché è entrato con il piglio giusto e con l’atteggiamento da leader vero, conferma del fatto che si può incidere e determinare anche per pochi minuti. Rete di pregevole fattura, un tiro dalla distanza che sorprende Sala e permette ai lombardi di arrotondare il punteggio.

Zonta (Vicenza): ormai si sprecano gli aggettivi per uno dei protagonisti principali di questa cavalcata straordinaria. La doppietta è soltanto la logica conseguenza di una delle migliori performance stagionali. Sarà sicuramente parte della rosa che disputerà il prossimo campionato di serie B.

Lanzi (Arzignano): sfrutta una respinta un po’ goffa di Saro per depositare in rete il pallone che vale un successo di prestigio ai danni di un Cittadella troppo discontinuo per poter ambire alla promozione tramite playoff. Ottima prova del giovane esterno di centrocampo, sempre propositivo sulla corsia di competenza.

Panatti (Ospitaletto): preziosissimo lo 0-0 conquistato in casa del Brescia, già all’andata la terribile matricola di Quaresmini aveva dato filo da torcere al blasonato avversario. Gran gara di tutti sotto il profilo tattico, lui è stato bravo a dettare i tempi della manovra senza mai mollare in interdizione. Preziosissimo e sempre al posto giusto al momento giusto.

Sali (Albinoleffe): annata davvero negativa per la Virtus Verona, per nulla rinfrancata dal cambio di guida tecnica e a serio rischio retrocessione. Stavolta sono i lombardi ad approfittare del momento di crisi dei veneti imponendosi con un 1-3 senza appello. Bravo l’attaccante, scattato sul filo del fuorigioco, ad archiviare la pratica già dopo 10 minuti del primo tempo.

Fabio Gallo (Vicenza): quando dopo una settimana di festeggiamenti segni tre gol in trasferta sciorinando un calcio a tratti piacevole non si può che fare i complimenti allo staff tecnico per la capacità di trasmettere motivazioni ad un gruppo tutt’altro che appagato e che continua la sua marcia trionfale.