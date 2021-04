Avellino, D'Agostino sullo stadio: "Sarà un gioiellino all’avanguardia per tutto il sud Italia"

vedi letture

Non solo il campionato, e una B da conquistare, ma anche uno stadio nuovo: questi gli ambiziosi progetti dell'Avellino.

Che, come riferisce Tuttosport, vedrà il nuovo impianto pronto per il 2024, e "un gioiello da 21.500 posti a sedere e al coperto (copertura retro-illuminante), con le tribune a pochi metri dal campo, e la categoria Uefa 4 lo aprirà alle gare internazionali. Un progetto moderno, con sky box e un’ampia area (20.000 mq) a disposizione per servizi aperti tutta la settimana. In previsione, poi, c’è anche un museo dedicato al primo mezzo secolo dello stadio".

Queste, in merito, le parole del presidente Angelo D'Agostino: "Il nuovo stadio è un obiettivo che ci siamo posti appena abbiamo rilevato l’Avellino. Abbiamo preso coscienza delle condizioni del Partenio-Lombardi, sul quale soltanto nell’ultimo anno siamo dovuti intervenire con la manutenzione per decine di migliaia di euro. Verrà realizzato un gioiellino all’avanguardia per tutto il sud Italia. Abbiamo immaginato una piccola cittadella che non a chiacchiere, ma nei fatti, sia fruibile sette giorni su sette".