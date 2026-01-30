Ufficiale
Cosenza, torna in rossoblù Jaime Báez: accordo fino al 30 giugno 2026
Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jaime Báez. L’esterno d’attacco, nato a Montevideo, il 25 aprile del 1995, ha giocato con il Penarol, in Uruguay, fino allo scorso 31 dicembre.
Baez, torna quindi a vestire la maglia rossoblù, dopo i due splendidi anni e mezzo in Serie B dal 2018 al gennaio 2021. In Italia per lui, dopo la Fiorentina, esperienze tra Serie B e Serie A con Livorno, Spezia, Pescara, Cremonese e Frosinone. Baez ha firmato un contratto con il Cosenza fino al 30 giugno del 2026 con opzione di rinnovo. Il calciatore sarà da subito a disposizione di mister Buscè.
