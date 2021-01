Bari, Minelli: "Ho sottovalutato il Covid-19. Ora dico a tutti di fare la massima attenzione"

vedi letture

Intervistato da Telebari il difensore biancorosso Alessandro Minelli ha parlato del suo ritorno al calcio dopo la positività al Covid-19 e alcune alterazioni al tracciato elettrocardiografico evidenziate dagli esami a inizio dicembre: “Tornare in campo, con la palla fra i piedi, è stata una bella emozione, sono davvero felice e non vedevo l'ora. Quando si è iniziato a parlare del Covid l'ho sottovalutato come problema, poi ci sono passato e posso dire che è davvero una brutta esperienza. C'è da stare attenti e usare tutte le precauzioni possibili. - continua Minelli – Fosse per me tornerei in campo anche domenica, ma è meglio fare le cose per bene visto che sono stato fermo più di un mese e non sono in condizione. Lo staff mi sta aiutando in tutti i modi per permettermi di tornare il prima possibile, vediamo quali saranno i tempi perché col cuore non si scherza”.