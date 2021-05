Bucci: "Valuteremo condizioni dell'asta per la Samb e poi verificheremo la fattibilità"

vedi letture

Fra gli imprenditori interessati a rilevare il titolo della Sambenedettese, messo all'asta il prossimo 19 maggio dal Tribunale di Ascoli Piceno, c'è Manolo Bucci, ex presidente dello stesso sodalizio rossoblù. "Non abbiamo presentato alcuna manifestazione martedì – ha spiegato a Il Resto del Carlino – perché non c’erano le condizioni e a quanto pare hanno fatto le stesse considerazioni anche gli altri. Aspettiamo e vediamo le condizioni del bando: se la situazione è stata modificata (il riferimento è alla fideiussione, ndr), valuteremo l’eventuale partecipazione all’asta. Sono tanti i fattori da valutare poiché non dobbiamo dimenticare che ci sono da garantire anche i contratti in essere dei prossimi anni sulla base dei quali viene da pensare che è impossibile stilare un proprio progetto sportivo. Ci sono già un direttore tecnico, un ds, uno staff e calciatori. Che progetto sportivo possiamo realizzare? Valuterò con i miei consulenti la situazione e ne verificheremo la fattibilità".

Bucci potrebbe non essere solo: "Avrò la maggioranza ma delle quote andranno anche ad altre persone e la società sarà aperta anche all’imprenditoria locale".