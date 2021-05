Sambenedettese, Bucci si defila: "Non ho partecipato all'asta per l'acquisizione del club"

Con una nota ufficiale l'ex presidente della Sambenedettese Manolo Bucci ha smentito di aver partecipato all'asta per l'acquisizione del club marchigiano fallito nei giorni scorsi. "Oggi 19 maggio 2021 comunico la mia mancata partecipazione all’asta per l’acquisizione della Sambenedettese Calcio. Essendo stata fissata una nuova data di scadenza per il bando pubblico, con la massima trasparenza faccio presente che preferisco non rilasciare alcuna dichiarazione e spiegazione per rispetto della regolarità e correttezza del suddetto bando e per non condizionare la buona riuscita di tale procedura pubblica. - conclude la nota di Bucci - Sarà mia premura, dopo la scadenza del bando pubblico, comunicare ufficialmente le ragioni che mi hanno spinto a non formulare una proposta per l’acquisizione della Sambenedettese Calcio”.