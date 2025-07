Ufficiale Campobasso, il rinforzo in attacco arriva dal Torino. Definito il prestito di Padula

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Campobasso comunica che Cristian Padula è un nuovo giocatore del club molisano; attaccante classe 2004, arriva in prestito dal Torino.

Come da comunicato appunto, "formatosi nel settore giovanile della Roma, ha lasciato la capitale nell’estate 2023 per trasferirsi al Torino, dove si è distinto nel campionato Primavera con un buon numero di presenze e diverse reti. Padula è un attaccante duttile, con tecnica, visione e capacità di inserirsi in area con tempismo. Ha qualità, fame e una maturità tattica che ha attirato l’interesse di diversi club tra Serie B e C. Il Campobasso ha scelto di puntare su di lui in un momento cruciale della sua crescita: qui inizia il confronto con il calcio vero, in una piazza esigente e appassionata.

È già a disposizione dello staff tecnico a Capracotta, dove la squadra sta svolgendo il ritiro precampionato. Con il suo arrivo, il reparto offensivo si arricchisce di un talento giovane ma determinato, pronto a guadagnarsi tutto con lavoro e personalità".

E sempre ai canali ufficiali del club, fanno seguito le sue prime parole da giocatore rossoblù: "Felicissimo di essere Campobasso, arrivo con la voglia di dimostrare. Questa maglia voglio meritarmela ogni giorno, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita. Il Campobasso ha creduto in me, ora tocca a me far parlare il campo".