Ufficiale Il Trento saluta Cappelletti. Passa a titolo definitivo al Vicenza: contratto semestrale

Si è chiusa l'avventura di Daniel Cappelletti al Trento perché il difensore, arrivato in gialloblù nel febbraio 2024, è passato a titolo definitivo al Vicenza, attuale capolista del Girone A di Serie C, dove milita anche il Trento. Con i biancorossi, contratto semestrale.

A rendere noto il tutto, la stessa società di patron Mauro Giacca, mediante la nota che di seguito riportiamo:

"A.C. Trento 1921 SpA comunica di aver ceduto a titolo definitivo a L.R. Vicenza i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Daniel Cappelletti.

A.C. Trento 1921 ringrazia Daniel Cappelletti per la professionalità e l’impegno profusi nelle tre stagioni in maglia gialloblù, nelle quali ha collezionato 65 presenze e 2 reti, distinguendosi per le sue qualità umane e professionali e contribuendo al percorso di crescita del Club. Al calciatore vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera e per il futuro personale".

Ha fatto poi eco il comunicato del Lane: "La società L.R. Vicenza è lieta di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Daniel Cappelletti da A.C. Trento 1921 a titolo definitivo fino al termine della stagione.

Cappelletti, difensore classe 1991, ha già vestito i colori biancorossi dal 2019 al 2023, collezionando 79 presenze con 7 goal all’attivo. Nel corso della sua carriera, inoltre, Daniel ha vestito le maglie di Sassuolo, Juve Stabia, Südtirol, Cittadella, Padova, Brindisi e Trento.

Bentornato Daniel!".