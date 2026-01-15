Cappelletti: "Tornare a Vicenza è un sogno. Questa è la piazza più bella della mia carriera"

Daniel Cappelletti è tornato ufficialmente al Vicenza. Il difensore, arrivato dal Trento, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore biancorosso ai canali ufficiali del club:

"Sono veramente molto emozionato, perché le ultime 24 ore sono state un turbinio di emozioni incredibile. È successo tutto molto in fretta e faccio ancora fatica a realizzare il fatto di essere tornato qui, in posti che ho frequentato per anni e che ho sempre considerato come casa mia. Tornare a Vicenza mi sembra quasi di vivere un sogno".

Vicenza, il punto più alto della carriera

"Vicenza rappresenta senza alcun dubbio il punto più alto della mia carriera calcistica. È la piazza più bella e più calorosa in cui abbia mai giocato. Mi rimane un po’ di rammarico per i quattro anni vissuti qui, perché i primi due, quello della promozione e quello della salvezza in Serie B, sono stati segnati dalla pandemia. Non ho potuto vivere fino in fondo l’entusiasmo e la passione dei tifosi. Quando poi sono potuti tornare allo stadio, le cose hanno iniziato ad andare meno bene e ho avuto anche qualche problema fisico. Le strade si sono separate, ma per me Vicenza è sempre rimasta la squadra e la piazza migliore in cui ho giocato. Poter tornare oggi, quando ormai mi sembrava che la mia carriera avesse preso un’altra direzione, è un grandissimo privilegio. Arrivo in un gruppo che, se non è perfetto, poco ci manca: agli occhi di tutti questo Vicenza è un’armata praticamente imbattibile".

Umiltà ed entusiasmo

"Nonostante l’esperienza, le oltre 400 presenze nei professionisti e il fatto di aver vestito anche la fascia da capitano qui a Vicenza, voglio arrivare in punta di piedi, con la massima umiltà, cercando di dare il mio contributo per migliorare ancora di più quello che è già un Vicenza fortissimo. La base di ogni atleta, ma anche di ogni persona, è voler sempre migliorarsi: se riusciamo a farlo anche in un momento in cui sembra quasi non necessario, potremo toglierci grandissime soddisfazioni".

L’appello ai tifosi

"Mi ritrovo da un giorno all’altro a potermi giocare una chance enorme che fino a meno di 24 ore fa sembrava solo un sogno. Sono super motivato e carico. Ho visto da fuori una passione rinata e fortissima per questi colori: vi chiedo, in modo un po’ egoistico, di farmi vivere quella passione che mi sono perso in quegli anni. Sosteneteci sempre fino in fondo in questa stagione che deve essere meravigliosa".