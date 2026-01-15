Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Cappelletti: "Tornare a Vicenza è un sogno. Questa è la piazza più bella della mia carriera"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com
Daniel Uccellieri
Oggi alle 20:19Serie C
Daniel Uccellieri

Daniel Cappelletti è tornato ufficialmente al Vicenza. Il difensore, arrivato dal Trento, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore biancorosso ai canali ufficiali del club:

"Sono veramente molto emozionato, perché le ultime 24 ore sono state un turbinio di emozioni incredibile. È successo tutto molto in fretta e faccio ancora fatica a realizzare il fatto di essere tornato qui, in posti che ho frequentato per anni e che ho sempre considerato come casa mia. Tornare a Vicenza mi sembra quasi di vivere un sogno".

Vicenza, il punto più alto della carriera
"Vicenza rappresenta senza alcun dubbio il punto più alto della mia carriera calcistica. È la piazza più bella e più calorosa in cui abbia mai giocato. Mi rimane un po’ di rammarico per i quattro anni vissuti qui, perché i primi due, quello della promozione e quello della salvezza in Serie B, sono stati segnati dalla pandemia. Non ho potuto vivere fino in fondo l’entusiasmo e la passione dei tifosi. Quando poi sono potuti tornare allo stadio, le cose hanno iniziato ad andare meno bene e ho avuto anche qualche problema fisico. Le strade si sono separate, ma per me Vicenza è sempre rimasta la squadra e la piazza migliore in cui ho giocato. Poter tornare oggi, quando ormai mi sembrava che la mia carriera avesse preso un’altra direzione, è un grandissimo privilegio. Arrivo in un gruppo che, se non è perfetto, poco ci manca: agli occhi di tutti questo Vicenza è un’armata praticamente imbattibile".

Umiltà ed entusiasmo
"Nonostante l’esperienza, le oltre 400 presenze nei professionisti e il fatto di aver vestito anche la fascia da capitano qui a Vicenza, voglio arrivare in punta di piedi, con la massima umiltà, cercando di dare il mio contributo per migliorare ancora di più quello che è già un Vicenza fortissimo. La base di ogni atleta, ma anche di ogni persona, è voler sempre migliorarsi: se riusciamo a farlo anche in un momento in cui sembra quasi non necessario, potremo toglierci grandissime soddisfazioni".

L’appello ai tifosi
"Mi ritrovo da un giorno all’altro a potermi giocare una chance enorme che fino a meno di 24 ore fa sembrava solo un sogno. Sono super motivato e carico. Ho visto da fuori una passione rinata e fortissima per questi colori: vi chiedo, in modo un po’ egoistico, di farmi vivere quella passione che mi sono perso in quegli anni. Sosteneteci sempre fino in fondo in questa stagione che deve essere meravigliosa".

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
