Ufficiale Giana Erminio, un italo-islandese in biancazzurro. Montipò firma annuale con opzione

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo, che la Giana Erminio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Martin Montipò, che ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2025, con opzione per l’anno successivo.

"Centrocampista classe 2000, spesso impiegato in qualità di trequartista, Montipò è cresciuto nel settore giovanile della Reggiana e poi del Parma, club con il quale ha giocato con la Primavera e partecipato al Torneo di Viareggio, arrivando sino alla semifinale. Passa poi in prestito al Lentigione in Serie D, ma si ferma con l’arrivo della pandemia da Covid. In questa situazione di incertezza, nel 2021 parte per l’Islanda, paese natale della madre e si allena con l’IA Akranes, club del massimo campionato nazionale, che lo mette sotto contratto e lo manda in prestito in terza serie al Kàri. Da qui passa nell’equivalente della nostra Serie B, al Vestri e quindi al Grindavik, sempre in seconda serie. Infine torna in Italia e nella stagione 2023/24 ritorna a vestire la maglia del Lentigione in Serie D, collezionando 21 presenze e 8 gol".