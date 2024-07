Ufficiale Catania, nuovo attaccante per Toscano: c'è la firma di Filippo D’Andrea

Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Società Sportiva Audace Cerignola il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo D’Andrea, che ha sottoscritto un contratto pluriennale legandosi alla nostra società fino al 30 giugno 2027.

Con la squadra pugliese, nella scorsa edizione del campionato Serie C NOW, l’attaccante ha realizzato 16 reti e firmato 5 assist nell’arco delle 39 gare disputate tra regular season e playoff.

Nato il 25 settembre 1998 a Roma, dopo gli esordi con il Tor di Quinto in Eccellenza (20 gol in un torneo) e l’Atletico Terme Fiuggi in D (30 centri in tre annate), il neo-rossazzurro è stato ingaggiato dalla Salernitana e successivamente, in C, ha indossato anche le maglie del Foggia, del Seregno e del Teramo.