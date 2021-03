Catania, Tacopina: "Prima di perdere i derby si dovrebbe morire sul terreno di gioco"

vedi letture

Non ha visto la partita dal "Massimino", ma il ko contro il Palermo non è andato giù al futuro proprietario del Catania Joe Tacopina. Che, come riferisce itasportpress, ha così commentato il risultato: “Derby orribile per noi . Sono molto arrabbiato perché in campo bisognava dare tutto dall’inizio alla fine. Prima di perdere un derby in casa devi morire calcisticamente sul terreno di gioco e non regalare un tempo. Questa è la mia grande amarezza”.