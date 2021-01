Catania, Tacopina su Zuculini: "Un grande giocatore. Abbiamo detto no alla Juve per Pecorino"

Ospite della rubrica "A tu per tu" di TuttoMercatoWeb.com il neo proprietario del Catania Joe Tacopina ha rilasciato alcune dichiarazioni in chiave mercato, ponendo l'attenzione su Franco Zuculini e sull'interesse della Juventus per Emanuele Pecorino: “Franco ha caratteristiche da leader, è un grande giocatore sotto tutti i punti di vista. Però prima voglio parlare con Pellegrino e Raffaele e lasciare loro decidere cosa sia meglio perché hanno fatto un grande lavoro, ma mi aspetto che ci sia un miglioramento. Pecorino-Juve? Abbiamo rifiutato un’offerta per diverse ragioni. È uno dei nostri calciatori giovani più importanti, è di Catania. E il primo movimento da presidente non voglio che sia la cessione di un calciatore forte alla Juventus. Voglio stabilizzare il progetto, l’anno prossimo pianificheremo di andare in B e poi tenteremo di andare in Serie A”.