Catanzaro, Calabro: "Contro l'AlbinoLeffe è ancora tutto aperto, ma sarà una gara rognosa"

vedi letture

Un 1-1 che complica leggermente la strada del Catanzaro verso la semifinale playoff, ma mercoledì al "Ceravolo", si giocherà la gara di ritorno contro l'AlbinoLeffe.

Come riferisce il Corriere dello Sport, di questo ne ha parlato, al fischio finale del match domenicale, il tecnico giallorosso Antonio Calabro: "Che sarebbe stata dura non era un mistero, per questo dico che l’1-1 rappresentata un buon risultato. Mercoledì dovremo cercare di fare ancora meglio perché ci attenderà un’altra gara complicata, contro un Albinoleffe rognoso che verrà a giocarsi tutte le sue carte e che in trasferta ha già dimostrato di saper essere micidiale. Abbiamo faticato a trovare il giusto ritmo nel primo quarto d’ora, dove proprio non riuscivamo a cambiare passo. Poi ci siamo sciolti e abbiamo fatto abbastanza bene, cercando di spingere soprattutto a sinistra. Nella ripresa siamo cresciuti e anche dopo il gol non abbiamo mai rischiato. È stato bravo Mondonico a pescare il jolly dalla distanza, forse nella circostanza siamo stati un po’ troppo morbidi nella chiusura, ma ha fatto un gran gol e bisogna dargliene merito".

Sul futuro il tecnico non si sbilanci: "La verità? Io dico che è tutto in bilico. Purtroppo dobbiamo fare i conti anche con le assenze, e aver perso nelle ultime ore Corapi e Martinelli ha rappresentato un’ulteriore difficoltà. Adesso bisogna ricaricare in fretta le energie e mantenere alta la concentrazione, poi dovremo cercare di sfruttare ogni chance che riusciremo a costruirci".