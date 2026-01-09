Ufficiale Il Giugliano si rinforza in attacco. In prestito con opzione dal Cittadella arriva Egharevba

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Giugliano "comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione per ulteriori due stagioni sportive dall’As Cittadella 1973 il diritto delle prestazioni sportive del calciatore, attaccante classe 2003, Destiny Egharevba.

Cresciuto nel Settore Giovanile del Chievo Verona, termina il suo percorso con le giovanili della Fiorentina con cui vince una Coppa Italia Primavera e una SuperCoppa Italiana Primavera. Esordisce tra i professionisti nell’anno 2022/2023 con la Vis Pesaro prima del passaggio al Fiorenzuola. Nel 2023/2024 si trasferisce alla Recanatese. Lo scorso campionato ha vestito le maglie di Renate e Casertana, disputando 32 presenze complessive e 4 gol. Nella prima parte di stagione ha giocato con la maglia del Cittadella".

A questo, ha chiaramente fatto eco il comunicato del Cittadella: "L’A.S. Cittadella comunica la cessione a titolo temporaneo di Destiny Egharevba al Giugliano Calcio.

A Destiny un ringraziamento per quanto fatto con la nostra maglia e un in bocca al lupo per il prosieguo di campionato con i nuovi colori".