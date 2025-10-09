Triestina, Silvestri: "All'Unione per rimettermi in gioco. Avevo qualcosa d'incompiuto"

Tommaso Silvestri, difensore che questa estate ha salutato Catania ha accettato la sfida della Triestina. Queste le sue parole del giocatore nell'intervista concessa al quotidiano Il Piccolo:

"Ho deciso di tornare a Trieste per la voglia di rimettermi in gioco e perché sentivo di aver lasciato qualcosa di incompiuto. L’anno scorso avevamo fatto una grande rincorsa, ma la Triestina merita di più che lottare per la salvezza. Tralasciando le penalizzazioni, che non sono certo arrivate per demeriti nostri, le prime giornate rispecchiano il campionato che dobbiamo fare. Ci crediamo eccome: sappiamo che facendo le cose per bene, l’impresa è fattibile. Speriamo che il ricorso ci restituisca qualche punto, anche per dare forza mentale al gruppo, perché fare un anno di rincorsa è dura. Ma la nostra qualità e il nostro spirito di squadra mi fanno ben sperare".

L'ex Catania chiude: "Non sono sorpreso dalla compattezza del gruppo: sapevo che c’era unione tra tutti, dai giocatori allo staff, tutti remiamo nella stessa direzione. Cerco di dare il mio contributo in silenzio, con esperienza e disponibilità. Quando un compagno ascolta un consiglio e fa le cose giuste è una soddisfazione. Il clima è positivo. Con la difesa a tre e il centrocampo a cinque soffriamo meno, è un modulo che conosco bene e con cui ho vinto due campionati alla Spal. Ma dobbiamo restare equilibrati: la miglior difesa serve, ma dobbiamo anche essere incisivi davanti. Contro il Cittadella serviranno attenzione e cinismo: è una squadra forte, con nomi importanti, ma possiamo colpirli dove fanno più fatica".