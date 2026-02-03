Il calcio piange Giani, l'ex compagno Silvestri: "Non solo un capitano, ma un amico"

Nella giornata di ieri è venuto a mancare all'età di 39 anni Nicolas Giani, ex giocatore tra le altre di Pro Patria, Vicenza, Spezia, Feralpisalò e soprattutto SPAL, con la quale da protagonista e capitano ha scritto nel biennio 2015/17 l'indelebile pagina di storia del doppio salto dalla Lega Pro alla Serie A. Il club, stringendosi alla moglie Raluca e alla piccola Bianca in questo momento di estremo dolore, desidera affidare il proprio cordoglio a chi, quella gloriosa cavalcata, l'ha quotidianamente vissuta accanto a Nicolas, in campo e fuori dal campo. Il nostro capitano Tommaso Silvestri, che ringraziamo per la forza in un momento di tangibile emozione.



"Trovo difficoltà in un momento come questo a trovare le parole giuste da dire, da rivolgere, per racchiudere e spiegare quello che è stato per me Nicolas Giani. Oltre che un compagno di squadra, un capitano, un ragazzo con un atteggiamento encomiabile, perfetto, sia in campo che fuori dal campo. Per me è stato tutto questo e molto di più, un amico su cui far sempre affidamento e sul cui appoggio poter sempre contare nei momenti difficili.

Sono giorni molto difficili per me e credo per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di poter stare accanto a lui, non solo in campo. Come compagno e come amico, mi stringo all'abbraccio che tutto il mondo calcistico gli sta rivolgendo in queste ore e in questi momenti. Il mio pensiero va sicuramente alla moglie Rali e alla figlia, posso solo stringerle e abbracciarle più forte possibile".