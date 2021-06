Delusione Padova, mister Mandorlini diserta la sala stampa dopo il ko con l'Alessandria

In casa Padova la delusione per una Serie B sfuggita per la seconda volta nel corso di questa stagione, prima per il sorpasso alle ultime curve del campionato da parte del Perugia e poi ai rigori contro l'Alessandria questa sera. Per questo il tecnico Andrea Mandorlini, come riferisce Padovgoal.it, non parlerà in conferenza stampa nel post gara del Moccagatta.