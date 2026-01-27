Carpi, tegola in attacco: lesione al bicipite femorale per Gerbi. Stop di circa 40 giorni

Brutte notizie per il Carpi, che deve fare i conti con l'infortunio di Erik Gerbi, che, sostenuti gli esami strumentali dopo l'infortunio patito nel match contro la Ternana, ha rimediato "una lesione fra primo e secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra". Il tempo di stop varia dai 30 ai 40 giorni, che sicuramente non gioveranno alla formazione biancorossa, che ha reso noto lo stato di salute del calciatore mediante il comunicato ufficiale che di seguito andiamo a riportare integralmente:

"L’AC Carpi comunica che gli accertamenti ai quali si è sottoposto l’attaccante Erik Gerbi – al fine di verificare l’entità dell’infortunio occorso in occasione della gara contro la Ternana – hanno evidenziato una lesione fra primo e secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra, con prognosi stimata che si aggira fra i 30 e i 40 giorni".

Da capire adesso se cambieranno eventualmente le strategie di mercato di un club che finora non ha operato in maniera massiccia, acquistando a titolo definitivo il solo centrocampista Filippo Puletto dalla Pianese. L'addio di Matteo Cortesi, però, ha lasciato un altro vuoto in attacco, con il giocatore che aveva un po' puntato i piedi per passare ad altri lidi (la capolista del Girone B Arezzo): non arresta quindi che attendere.