Ds Lecco: "Prolungare torneo potrebbe voler dire playoff ridotti: non sono di nostro gradimento"

Dalle colonne de La Provincia di Lecco, è intervenuto il Ds del Lecco Domenico Fracchiolla, che ha fatto il punto sulla stagione: "Stiamo facendo il nostro onesto campionato e dobbiamo continuare così, cercando di incrementare sempre più la nostra classifica. Non ci interessano gli altri e dobbiamo continuare partita per partita, senza distrazioni. La sconfitta del Como? Riapre qualcosa solo per chi ha costruito la squadra per vincere: Alessandria, Pro Vercelli, Renate... A noi consente solo di far risaltare il nostro ottimo campionato, avvicinarci alla vetta. D’altronde noi andiamo sempre per vincere e dobbiamo vincere per noi stessi, per dimostrare che siamo una buona squadra e che queste due partite denotano la difficoltà del torneo che stiamo giocando. Per me il nostro è un girone molto più equilibrato, rispetto agli altri. Le squadre di bassa classifica del girone A sono tra le più forti della serie C. Se si dovessero scontrare con le squadre di bassa classifica degli altri gironi, non ci sarebbe confronto".

Nota conclusiva sui tanti rinvii, e sull'eventualità dello slittamento del termine del campionato: "Ci sono i tempi utili per fare i recuperi, ma se dovessero esplodere altri focolaio in qualche altro gruppo squadra, allora non so. In questo momento no, non credo si sposterà la data di fine del torneo. Ma vedremo. Mi auguro di no perché i playoff altrimenti si farebbero a ranghi ridotti. Non si può andare oltre al 7 giugno, comunque, perché poi c’è l’Europeo. I playoff ridotti con gare di sola andata non sarebbero di nostro gradimento".