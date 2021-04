Ds Pro Vercelli: "A ora cinque positività al Covid-19. Da capire se giocheremo a Pontedera"

Attraverso i canali ufficiali del club, il Ds della Pro Vercelli Alex Casella ha fatto il punto della situazione circa i casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra, che hanno portato al rinvio della gara di domenica scorsa contro il Lecco: "Attualmente dopo i tamponi eseguiti domenica abbiamo riscontrato una nuova positività nel gruppo squadra, quindi ad oggi il numero dei positivi al COVID 19 sale a cinque. In data odierna è stata effettuata una nuova serie di tamponi di cui domani si avrà l’esito per comprendere se si evidenzieranno o meno dei nuovi contagi. La squadra per il momento non si sta allenando in gruppo in quanto permane la prescrizione dell’ASL che ha posto l'autorizzazione esclusivamente ad allenamenti individuali. La società è in attesa di conoscere nelle prossime ore l’evolversi degli avvenimenti al fine di definire quella che sarà la situazione in merito alla trasferta di domenica a Pontedera".