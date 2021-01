ESCLUSIVA TMW - Ag. Rosi: "Non si muove, ha sposato il progetto Perugia e resta lì"

esclusiva Ag. Rosi: "Non si muove, ha sposato il progetto Perugia e resta lì"

Nelle ultime ore è emersa la voce di un possibile passaggio di Aleandro Rosi dal Perugia all'Arezzo. In realtà il suo agente Flavio Coladarci, intervenuto a Tuttomercatoweb.com, tiene a precisare: "Nel corso di queste settimane abbiamo rifiutato varie proposte e ad ogni modo anche nel caso in cui ci fosse questa possibilità, Aleandro ha sposato il progetto Perugia in cui crede fermamente. Non intende assolutamente muoversi e oltretutto ha pure intenzione di acquistare casa lì".