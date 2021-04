ESCLUSIVA TMW - Pres.Foggia: “Proposto il rinnovo a Marchionni, vogliamo continuare con lui”

esclusiva Pres.Foggia: “Proposto il rinnovo a Marchionni, vogliamo continuare con lui”

Il Foggia torna in campo. Dopo un periodo complicato a causa di un focolaio Covid esploso in seno alla squadra, la formazione di Marchionni prova a riprendere il cammino. Lo farà oggi alle 15 al Barbera contro il Palermo. “Il periodo non è stato dei migliori, soprattutto per i ragazzi. Ma siamo carichi e pronti a dimostrare il nostro valore in occasione di questo match contro una squadra storicamente amica”, dice a Tuttomercatoweb il presidente del club pugliese, María Assunta Pintus.

Sfidate il Palermo con cui la vostra tifoseria è gemellata. Peccato che non ci sarà pubblico...

“È tutto anomalo, surreale. Ma ci siamo adeguati a questo silenzio che sicuramente pesa. Speriamo di rivedere presto la gente allo stadio”.

Quest’anno siete stati la rivelazione del Girone C. Squadra costruita in pochi giorni e risultati sorprendenti. Il prossimo anno proverete ad alzare l’asticella?

“Puntiamo a consolidare quello che abbiamo raggiunto. I risultati sono dovuti alla nostra direzione tecnica e soprattutto a Ninni Corda”.

Ripartirete da Marchionni?

“Ne abbiamo parlato. Per noi è importante che resti, gli abbiamo proposto il rinnovo del contratto. Ci è sembrato doveroso perché se siamo dove siamo lo dobbiamo anche a lui”.