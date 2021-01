focus La Top 11 del Girone B di Serie C: il Modena sbatte sul muro Giacomel, super Ferretti

E’ andata in archivio la 19^ giornata del Girone B di Serie C. Questi i risultati:

Arezzo-Cesena 0-2

Carpi-Ravenna 4-2

Fano-Gubbio 1-1

Fermana-Legnago 2-1

Imolese-Matelica 2-0

Mantova-Triestina 0-0

Modena-Virtus Verona 0-1

Perugia-Feralpisalò 3-2

Sambenedettese-Padova 0-1

Südtirol-Vis Pesaro 1 -0

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 4-3-3:

Giacomel (Virtus Verona): dopo il vantaggio della sua squadra viene letteralmente “bombardato” dagli attaccanti del Modena, ma abbassa la saracinesca e para l’impossibile. Splendida una deviazione in corner su tiro di Sodinha, altrettanto determinante su Costantino e Zaro. Nel finale fondamentale e coraggiosa uscita in anticipo su Scappini. Man of the match!

Favale (Cesena): segna il primo gol tra i professionisti sfruttando uno dei tanti errori della difesa dell’Arezzo. Sulla fascia fa tutto quello che vuole, mostrando anche grande condizione atletica.

Ligi (Triestina): autorevole prova difensiva da parte del centrale alabardato, sempre ben posizionato a cospetto di un osso duro come Ganz.

Pellacani (Virtus Verona): consegna tre punti fondamentali e insperati alla sua squadra indovinando il colpo di testa perfetto su assist di Danti. Poco dopo lascia il campo per infortunio, si spera nulla di grave.

Fabbri (Sud Tirol): grande partita sulla corsia di competenza, ha il merito di sfornare l’assist per la rete decisiva di Fink.

Oukhadda (Gubbio): segna un grandissimo gol, frutto di una devastante azione personale che è giusto mix tra fisicità e fantasia. Non basta per vincere, ma che bella giocata!

Burrai (Perugia): trasforma il rigore del 3-1 spianando la strada verso un successo dal sapore di serie B. Un lusso per la categoria, quando ha il pallone tra i piedi riesce sempre ad inventare qualcosa e a leggere in anticipo gli errori degli avversari e i movimenti dei compagni.

Torrasi (Imolese): splendido inserimento dalle retrovie, un taglio alle spalle dei difensori del Matelica che non riescono a chiudere i varchi e gli spianano la strada per il gol del vantaggio. Tra l’altro molto bello.

Jelenic (Padova): scatta sul filo del fuorigioco e sfrutta al meglio un lancio di Gasbarro e l’errato posizionamento della difesa della Samb.

Ferretti (Carpi): il suo sinistro è magico, quando prende la mira difficilmente sbaglia. Si carica addosso il peso dell’attacco in un momento non semplice del match e risulta determinante. Una doppietta che ha il sapore di svolta. Per lui e per la squadra.

Minesso (Perugia): quinto gol nelle ultime tre partite per l’attaccante biancorossi, bravissimo a sfruttare un cross di Crialese e a battere il portiere con un magnifico colpo di testa.