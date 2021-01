Foggia nel mirino di Di Silvio, Pintus: "Scorretto non conoscere i progetti e i documenti"

In merito alla trattativa per la cessione del Foggia al produttore Francesco Di Silvio ha preso la parola Maria Assunta Pintus, socia di maggioranza del club pugliese assieme Roberto Felleca: "Si sta parlando in questi giorni di questa operazione - si legge sulle pagine della Gazzetta di Foggia - che avrebbe trovato il gradimento di Pelusi e Felleca. La Map Consulting è stata coinvolta solo nella fase consultiva e non conosce i progetti e i presupposti documentali di cui hanno discusso gli altri interlocutori. Non lo reputo corretto. Purtroppo le fasi iniziale di questa trattativa presentano molte analogie con altre vissute in precedenze e che non sono andate a buon fine. [...] Per Map Consulting è determinante conoscere l'interlocutore e valutare la concretezza dei suoi progetti per il futuro del club, prima ancora di discutere di prezzi e di quote. [...] In considerazione dei rapporti societari ormai insostenibili mi sono mostrata sempre disponibile ad analizzare proposte d'acquisto delle mie quote, purché serie e concrete, migliorative rispetto al nostro operato".