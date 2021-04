Gubbio, Formiconi: "L'obiettivo playoff non è ancora sfumato, dobbiamo crederci"

Conferenza di metà settimana in casa Gubbio, con Giovanni Formiconi che ha fatto il punto della situazione quando mancano gli ultimi 90' per il termine della stagione regolare: "Con il Fano sarà una gara difficile, loro hanno in ballo la salvezza ma noi abbiamo bisogno di tornare ai tre punti, ci mancano e di questo ne stiamo soffrendo, ultimamente i risultati non arrivano e vogliamo riscattarci per chiudere bene; non solo, l'obiettivo playoff non è ancora sfumato, "crederci fino all'ultimo" è la frase che ci deve contraddistinguere domenica, poi vedremo cosa succederà".

Andando alla gara: "Negli ultimi anni hanno sempre lottato salvandosi con determinazione, sono abituati a queste partite da dentro o fuori, e in più sono anche molto organizzati: hanno carattere, lo tirano fuori, e questo sarà un aspetto da pareggiare. E' stata una stagione particolare, ma va chiusa al meglio. All'inizio abbiamo forse sofferto un po', dovevamo amalgamarci, ma poi credo si possa parlare di un buon torneo".

Una nota poi al girone: "Ho sempre visto il Perugia come un organico più forte del Padova, ma le due formazioni, con il Sudtirol, hanno disputato veramente un campionato di livello, vanno fatti loro i complimenti: siamo l'unico girone dove tutto si deciderà all'ultimo, a dimostrazione di quanto equilibrio ci sia stato. Però comunque penso più a noi, contro il Fano c'è un solo risultato da fare per poter coronare un sogno: la salvezza centrata non ha placato la nostra voglia, nessuno di noi puntava solo a quella a inizio anno, quindi vogliamo giocarcela fino in fondo".