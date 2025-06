Ufficiale Guidonia, ufficiale la permanenza in panchina di Ciro Ginestra per il prossimo anno

Tramite i propri canali social il Guidonia Montecelio ha ufficializzato la permanenza in panchina di Ciro Ginestra anche per la prossima stagione. L’attuale tecnico si è meritato la conferma dopo aver vinto il Girone G di Serie D, centrando di conseguenza il ritorno della squadra tra i professionisti. Un cammino eccellente soprattutto nelle ultime settimane, che ha permesso di mettersi alle spalle contendenti come Gelbison, Sarnese e Cassino. Di seguito l’annuncio del club:

Ciro Ginestra sarà l’allenatore del Guidonia Montecelio 1937 Fc anche nella Serie C Now 2025/2026. Il tecnico del trionfo è pronto a guidare la squadra rossoblù verso nuove sfide nella terza serie nazionale

Per Ciro Ginestra si tratterà così del ritorno fra i professionisti a distanza di più di tre anni dall’ultima volta. A Febbraio 2022 infatti si interruppe il rapporto con la Fidelis Andria, a qui tempi in C ma in cattive acque. Nelle ultime stagioni invece ha allenato la Virtus Francavilla (da Giugno a Dicembre 2024), il Barletta (da Luglio a Dicembre 2023) e Altamura (Da Luglio 2022 e Febbraio 2023) .

Un’occasione dunque per Ginestra, che a 45 anni ha ancora le piene potenzialità per fare una scalata ulteriore come tecnico e che andrà di pari passo con la crescita del club.