Ufficiale Nuovo innesto per il Guidonia Montecelio: preso l'attaccante Alessandro Falleni

Nuovo rinforzo per il Guidonia Montecelio. Il club laziale ha ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo di Alessandro Falleni, attaccante classe 2003. Di seguito la nota del club:

Nuovo innesto in rosa per il mister Ciro Ginestra: Alessandro Falleni è un giocatore del Guidonia Montecelio Fc e arriva a titolo definitivo. Nell’Atalanta Under 23 la passata esperienza.

Il calciatore è già a disposizione del tecnico, lavorando a Chianciano Terme, dove attualmente si sta svolgendo il ritiro pre campionato.

Classe 2003, attaccante duttile, utilizzabile come seconda punta ma anche come trequartista fa del suo forte il piede destro.

Falleni, cresciuto nelle giovanili del club bergamasco, può portare la sua esperienza a servizio della squadra. A soli 22 anni vanta già presenze nella Serie C Sky Wifi con a referto gol e assist tra campionato e Coppa Italia.