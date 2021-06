La Gazzetta dello Sport sulle iscrizioni in C: ok il Catania, crisi per le campane

Le domande di iscrizione al prossimo campionato di Serie C sono state presentate, ma l'esame della COVISOC decreterà quelle che saranno accettate: il pass per la Serie C 2021-22 passa da li.

L'organo di competenza si pronuncerà entro l'8 luglio, poi ci sarà tempo fino al 13 per i ricorsi, con il Consiglio Federale che entro il 15 determinerà la definitiva composizione del prossimo torneo.

La Gazzetta dello Sport analizza quindi le varie situazioni, partendo da quella spinosa del Catania, che "in tarda serata ha consegnato documentazione e soldi per l’iscrizione. L’appello dei soci della Sigi alla città – lanciato in piena emergenza - ha fatto effetto. Sono stati donati dai tifosi oltre 120 mila euro, mentre imprenditori, sponsor, ex calciatori e una società maltese hanno contribuito sensibilmente a toccare quota 800 mila, la cifra che mancava. La Sigi ha anche ricapitalizzato, ma adesso potrebbe cedere agli investitori maltesi una parte delle azioni (il 20-30 per cento) per programmare con più serenità la stagione agonistica (verso la conferma il tecnico Francesco Baldini)".

Attenzione, però. Problemi in Campania: "La situazione più complicata è invece quella della Casertana, alle prese fino all’ultimo con la difficoltà a ottenere la fideiussione da 350mila euro (inseguita anche attraverso istituti di credito on line). Una domanda incompleta non può essere più integrata: in caso di bocciatura della Covisoc, scatterebbe l’esclusione. La Paganese ha provato a ottenere in extremis l’ok dall’Agenzia delle Entrate per la ristrutturazione del debito. Non è detto che ci sia riuscita. Per una fattispecie simile, in ogni caso, un ricorso (non sportivo) potrebbe sospendere la validità dell’eventuale parere negativo dell’Agenzia fino a un nuovo giudizio, tenendo in piedi le speranze del club dinanzi al Collegio di Garanzia dello sport (ed eventualmente al Tar Lazio)".

"Nel momento in cui dovessero essere state presentate tutte le domande di iscrizione, a prescindere dalla loro bontà, non ci sarebbe spazio per le riammissioni. I posti vacanti verrebbero riempiti attraverso la graduatoria dei ripescaggi (alternanza tra partecipanti ai playoff di D e retrocesse dalla C)".