Imolese, non solo Guidi. Per la panchina spunta anche l'ipotesi Fontana

Con il cambio di proprietà in atto, l'Imolese pare destinata a una rivoluzione, che porterà quasi sicuramente il Ds Aniello Martone e mister Federico Guidi in Emilia: i due, lo ricordiamo, sono al momento legati alla Casertana, ma l'esclusione del club dalla Serie C libererà i due tesserati.

A ogni modo, per quel che concerne l'Imolese, quello di Guidi non è l'unico nome possibile per la panchina: in corsa, stando a quanto riferisce tuttoc.com, pare esserci anche Gaetano Fontana.