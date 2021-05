Juventus U23, Vrioni: "Mesi difficili dopo l'infortunio. Non mi aspettavo la chiamata di Agnelli"

Giacomo Vrioni, attaccante della Juventus U23, ha parlato ai microfoni alla tv ufficiale del club riguardo l'infortunio ed il suo ritorno in campo. "Sono stati inizialmente mesi difficili tra lacrime, rabbia lavoro, sacrificio e sudore. Grazie alla società, ai compagni alla mia famiglia e alla mia ragazza che mi hanno dato forza. Dopo il trauma che ho subito ho cercato di metabolizzare subito quello che è successo e mi sono detto di lavorare più forte di prima cercando recuperare bene. La Juventus mi ha messo in un grande impianto come il J Medical e ringrazio tutti quei ragazzi per quello che mi hanno fatto in tre mesi e sono stati dei grandi professionisti. Il giorno dopo l’operazione mi ha chiamato il presidente Agnelli ed è stata una bellissima sorpresa non me lo sarei mai aspettato e lo ringrazio davvero tanto. Ho ricevuto tanti messaggi dai compagni dalla prima squadra e dall’Under 23, da mister Pirlo e da mister Zauli che è stato il primo che ha capito tutto prima degli altri visto che ha subito il mio stesso infortunio".