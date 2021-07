Juventus U23, Vrioni va in prestito al Wattens Swarovski Tirol

Operazione in uscita per la Juventus U23. Come riportato da Gianlucadimarzio.com, l’attaccante classe 1998 Giacomo Vrioni passa in prestito al Wattens Swarovski Tirol, club di massima divisione austriaca. L’operazione verrà definita domani.