live Serie C, le ufficialità di oggi: Padova, dal Parma arriva Dini

vedi letture

Serie C

Oggi alle 16:01 Serie C

Alla mezzanotte del 4 gennaio è ufficialmente scattata la finestra di calciomercato di riparazione, che terminerà quest'oggi, lunedì 1 febbraio. Di seguito TuttoMercatoWeb.com propone il quadro completo e in costante aggiornamento di tutte le ufficialità riguardanti la Serie C.

16:03 - Padova, dal Parma arriva Dini - Il Padova informa che è stato da poco perfezionato il trasferimento in biancoscudato del portiere classe 1996 Andrea Dini. Il giocatore è stato trasferito dal Parma a titolo temporaneo fino al termine della stagione.

16:02 - Samb, centrocampo argentino: arriva Rossi - La Sambenedettese comunica di aver acquisito a titolo definitivo fino a giugno 2022 le prestazioni sportive del centrocampista Ivan Javier Rossi, classe 1993.

16:00 - Vis Pesaro, dal Torino arriva Carissoni - La Vis Pesaro comunica di aver prelevato a titolo definitivo dal Torino il diritto alle prestazioni sportive del terzino destro Lorenzo Carissoni, classe 1997. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021.

15:50 - Matelica, risolto il contratto di Masini - Il Matelica comunica la risoluzione consensuale con il calciatore Gabriele Masini. La società ringrazia il ragazzo per l’impegno e la serietà sempre dimostrati in maglia biancorossa augurandogli le migliori fortune umane e professionali.

15:48 - Lecco, Bertinato torna al Venezia - E' il Venezia a comunicare di aver concordato con il Lecco il rientro dal prestito del portiere Bruno Bertinato.

15:39 - Casertana, risoluzione con Petruccelli - La Casertana comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il centrocampista Alessandro Petruccelli.

15:34 - Fermana, in attacco arriva Cais - La Fermana rende noto di aver chiuso per l’acquisizione a titolo definitivo fino al termine della stagione (con opzione per il secondo anno) dell’attaccante Davide Cais, proveniente dalla Carrarese.

15:33 - Viterbese, ecco Porru. Borsellini va al Lecco - La Viterbese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Lecco il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Fabio Porru, nato a Cagliari il 3 gennaio 2000. Contestualmente il club laziale rende noto di aver ceduto ai lombardi, con la formula del prestito con diritto di riscatto, il portiere Davide Borsellini.

15:31 - Arezzo, Sane rientra dal prestito con l'Hellas - L'Arezzo comunica che è stato definito con l'Hellas Verona F.C. il rientro dal prestito del calciatore Adama Sane.

15:08 - Paganese, risoluzione con Isufaj - La Paganese comunica la risoluzione del legame contrattuale con il calciatore Andrea Isufaj, che conclude così la sua esperienza in Campania.

14:42 - Casertana, risoluzione con Setola - La Casertana FC comunica di aver risolto consensualmente il contratto con Carmine Setola. Al difensore va il ringraziamento per il contributo dato e l’augurio di un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni.

14:40 - Juve Stabia, arriva Farroni dalla Reggina - La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dalla Reggina 1914, a titolo temporaneo, del portiere Alessandro Farroni, classe ’97. Il calciatore, natio di Spoleto, è cresciuto calcisticamente nel Perugia per poi vestire le maglie del Foligno, L’Aquila, Matera e Reggina. Farroni ha scelto il 22 come numero di maglia.

14:28 - Juve Stabia, dal Vicenza arriva Marotta - La Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dal Vicenza, a titolo definitivo, dell’attaccante Alessandro Marotta, classe ’86. Il giocatore ha scelto il 10 come numero di maglia

14:06 - Perugia, risoluzione per Baiocco - Con una nota ufficiale, il Perugia comunica di aver risolto consensualmente in data odierna il rapporto con il portiere Paolo Baiocco.

13:59 - Mantova, Tosi ceduto al Bologna - Mantova 1911 comunica di aver ceduto a titolo temporaneo a Bologna F.C. il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Tosi. Mantova 1911 ringrazia Federico per l'impegno e la professionalità profusi augurandogli un grande proseguimento di stagione.

13:56 - Catania, Noce passa al Potenza - Il Calcio Catania comunica di aver definito il prolungamento fino al 30 giugno 2022 del rapporto contrattuale con il calciatore Mario Noce. Successivamente, il nostro club ha ceduto il diritto alle prestazioni sportive del difensore, a titolo temporaneo, al Potenza Calcio.

13:44 - Fermana, dal Parma arriva Kasa - La Fermana comunica l'arrivo con la formula del prestito, dal Parma, fino al prossimo 30 giugno di Redi Kasa. Classe 2001, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile parmense con il quale ha svolto l'intera trafile oer un totale di 54 presenze con 10 gol e tre assist tra Primavera e Under 17. Elemento duttile capace di ricoprire diversi ruoli sia a centrocampo che in attacco.

13:43 - Casertana, risoluzione per Cavallini - La Casertana FC comunica di aver risolto consensualmente il contratto con l’attaccante Lorenzo Cavallini. A Lorenzo va il ringraziamento per il lavoro svolto al servizio dei falchi in queste due stagioni e l’augurio di poter proseguire il suo percorso di crescita con successo e soddisfazione.

12:58 - Ravenna, preso Cesaretti in attacco - Ravenna cala il tris con Christian Cesaretti, sarà lui il nuovo attaccante a disposizione di Leonardo Colucci per il proseguimento del campionato. Con più di 300 presenze tra i professionisti e 50 gol arriva a titolo definitivo dalla Paganese.

12:00 - Monopoli, Antonacci passa al Molfetta - Il Monopoli comunica di aver raggiunto un accordo con il Molfetta per la cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianmarco Antonacci. L’esterno sinistro classe 2001 ha totalizzato 12 presenze in tre stagioni in biancoverde.

11:27 - Legnago, l'attacco parla croato: c'è Buric - Il Legnago comunica di aver raggiunto un accordo per le prestazioni sportive del calciatore Nikola Buric. Croato, classe ’96, Buric è un attaccante che può ricoprire diverse posizioni sul fronte offensivo. Cresciuto nel Settore Giovanile della Dinamo Zagabria, ha poi militato in diverse squadre del suo Paese, l’ultima delle quali è stata l’NK Rudes, militante nella seconda divisione croata, con il quale ha collezionato 16 presenze con 7 gol, impreziosite anche da 3 assist.

11:06 - Tris di acquisti per il Livorno - Tris di acquisti per il Livorno. Con una nota ufficiale, il club fa sapere di essersi assicurato Edgaras Dubikcas in prestito dal Lecce ed Edoardo Blondett e Fabio Castellano dall'Alessandria. Il primo arriva in amaranto con la formula del prestito, il secondo a titolo definitivo.

11:03 - Ravenna, torna Boccaccini - Il Ravenna comunica di avere raggiunto l’accordo con il Prato per il passaggio di Matteo Boccaccini in giallorosso. Il calciatore ha firmato un contratto fino al termine del campionato.

10:42 - Lecco, dal LOSC Lille ecco Liguori. Che saluta la Fermana - Il Padova informa di aver perfezionato il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante Karamoko Cissè dal Cittadella: il giocatore ha firmato con il Padova un contratto fino al 30 giugno 2022. Contestualmente, il Padova ha ceduto a titolo definitivo l’attaccante Giacomo Beretta alla società granata

10:22 - Lecco, dal LOSC Lille ecco Liguori. Che saluta la Fermana - Il Lecco comunica l’ingaggio di Luigi Liguori a titolo temporaneo dal LOSC Lille. Liguori è un’ala offensiva che nasce a Napoli il 31 marzo 1998 e che nella prima parte di stagione ha militato in prestito alla Fermana, dove ha collezionato 11 presenze e 1 assist.

10:05 - Casertana, dall'Ascoli arriva Matos - E' l'Ascoli, con una nota ufficiale, a comunicare il trasferimento a titolo temporaneo alla Casertana di Ricardo Matos.

09:48 - Lecco, risoluzione con Kaprof - Attraverso una nota ufficiale, il Lecco comunica di aver rescisso consensualmente il contratto con l'attaccante Juan Cruz Kaprof.

09:16 - Ravenna, dalla Juve Stabia arriva Tomei - Il Ravenna comunica di avere raggiunto l’accordo con la Juve Stabia per il passaggio di Matteo Tomei in giallorosso. Il portiere arriva a titolo definitivo ed ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2023.

09:15 - Carpi, rescissione con Salata - Con un comunicato ufficiale, il Carpi rende noto di aver rescisso, in maniera consensuale, il contratto con il centrocampista Alberto Salata.

09:14 - Vis Pesaro, dalla Cavese arriva Germinale - Con una nota ufficiale, la Vis Pesaro comunica di aver prelevato a titolo definitivo dalla Cavese il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Domenico Germinale, classe 1987. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022