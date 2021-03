Livorno_popolare, anche Feretti dà il via libera. Mancano solo Aimo e il gruppo Scirea

"La quinta settimana di Livorno_popolare si è aperta con la manifestazione d'interesse ufficiale che il nostro gruppo di avvocati ha inviato alla proprietà dell'AS Livorno Calcio. Momento importante che ha certificato l'inizio della seconda fase che dovrà condurci nel più breve tempo possibile a prendere visione dei documenti contabili richiesti. Nei giorni successivi alla manifestazione i gruppi Spinelli e Navarra hanno dato risposta positiva alla richiesta. Nella giornata di oggi anche Lucentissima Srl (Ferretti) ha dato il suo via libera. All'appello, attualmente, mancano solo Aimo e gruppo Sicrea che al momento non hanno dato nessun seguito alla nostra PEC. Il nostro studio legale, in tal senso, invierà nei prossimi giorni uno specifico sollecito. Le 3000 persone che hanno sottoscritto questo percorso meritano rispetto e attenzione".

Con questa nota sui propri profili social l'associazione Livorno_popolare ha fatto il punto sulla trattativa per l'acquisizione del pacchetto azionario del club labronico che continua a vivere un momento molto difficile sia sul campo sia fuori con una penalizzazione in classifica per inadempienze che appare sempre più vicina a concretizzarsi.