Ufficiale Lumezzane, colpo d'esperienza a centrocampo: Paghera ha firmato un biennale

vedi letture

FC Lumezzane è lieto di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Fabrizio Paghera che si lega alla società rossoblù fino al 30 giugno 2027.

Paghera, centrocampista classe ’91 natio di Brescia, è cresciuto nel Settore Giovanile delle Rondinelle arrivando all’esordio in prima squadra nel 2009/10 quando debutta in Serie B collezionando dodici presenze in stagione. Si trasferisce poi in comproprietà all’Hellas Verona in Serie C dove disputa tredici partite prima di essere riscattato dal Brescia con cui inizia la stagione in B scendendo in campo sette volte prima di essere ceduto in prestito in C alla Virtus Lanciano con cui vince il campionato e da cui viene acquistato al termine del campionato. Resta in maglia rossoblù fino al gennaio del 2016 quando dopo quattro anni, centodieci presenze e sei reti viene acquistato dall’Avellino restando in Serie B. Con i Lupi campani disputa un campionato e mezzo con cinquantuno presenze all’attivo corredate da una rete, venendo ceduto in prestito a gennaio 2018 alla Pro Vercelli sempre nella serie cadetta dove in sei mesi gioca sette gare realizzando una rete. A seguito del fallimento dell’Avellino nell’estate del 2018 resta svincolato fino al mese di gennaio 2019 quando si accasa in Serie C alla Ternana dove in quattro stagioni e mezza colleziona centodiciannove presenze tra Serie A e Serie B con sei reti all’attivo. Torna al Brescia a fine mercato estivo 2023 restandovi una stagione e mezza per cinquantaquattro presenze complessive ed una rete, venendo acquistato nel gennaio 2025 dalla Spal in C con cui conquista la salvezza agli spareggi contro il Milan Under 23 disputando un totale di otto gare, prima del fallimento della società.

“Paghera è un calciatore che non ha bisogno di presentazioni – le parole del ds Simone Pesce – porta grande esperienza, professionalità e conoscenza della categoria, unendo qualità a quella determinazione nel raggiungere l’obiettivo che è fondamentale per squadre con tanti giovani come la nostra. Sarà, insieme agli altri esperti del gruppo, punto di riferimento per i compagni”.