Ufficiale

Lumezzane, già finita l'avventura di Massimo Paci: l'allenatore è stato esonerato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Oggi alle 10:49Serie C
di Luca Bargellini

Primo esonero stagionale in Serie C. Dopo quattro gare salta la panchina del Lumezzane. Ecco la nota del club bresciano:

"FC Lumezzane rende noto che nella giornata odierna Massimo Paci è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra maschile. Insieme all’allenatore è stato sollevato dall’incarico anche il vice Roberto Guana. Al tecnico il ringraziamento per il grande impegno profuso fin dal suo arrivo ed il duro lavoro sul campo, con l’augurio delle migliori fortune professionali per il suo futuro. La società renderà noto nelle prossime ore la nuova guida rossoblù".

