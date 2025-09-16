Ufficiale
Lumezzane, già finita l'avventura di Massimo Paci: l'allenatore è stato esonerato
TUTTO mercato WEB
Primo esonero stagionale in Serie C. Dopo quattro gare salta la panchina del Lumezzane. Ecco la nota del club bresciano:
"FC Lumezzane rende noto che nella giornata odierna Massimo Paci è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra maschile. Insieme all’allenatore è stato sollevato dall’incarico anche il vice Roberto Guana. Al tecnico il ringraziamento per il grande impegno profuso fin dal suo arrivo ed il duro lavoro sul campo, con l’augurio delle migliori fortune professionali per il suo futuro. La società renderà noto nelle prossime ore la nuova guida rossoblù".
Altre notizie Serie C
Editoriale di Raimondo De Magistris Chivu, i primi dubbi della società e la rivoluzione mancata nonostante i quasi 90 milioni spesi. Tutto sulla crisi dell'Inter che rischia di perdere un anno: meglio buttar subito dentro i giovani
Le più lette
1 Chivu, i primi dubbi della società e la rivoluzione mancata nonostante i quasi 90 milioni spesi. Tutto sulla crisi dell'Inter che rischia di perdere un anno: meglio buttar subito dentro i giovani
Ora in radio
13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Primo piano
Roma, Kone non si tocca. A gennaio nuovo tentativo per George? Dybala-Pellegrini, il punto sui rinnovi
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile