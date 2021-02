Mazzarani: "Mi sono sempre sentito parte integrante del Livorno. Fare il capitano non mi pesa"

Il fantasista del Livorno Andrea Mazzarani ha parlato in conferenza stampa della sua nuova avventura in maglia amaranto di cui è diventato subito capitano: “Mi sono sempre sentito parte integrante di questa squadra e ho sperato di poter essere tesserato nonostante la situazione in classifica che si è venuta a creare. Ho aspettato il Livorno anche se avevo altro offerte, ma le ho lasciate perdere e appena la situazione si è sbloccata ho subito firmato e sposato il progetto amaranto. - continua Mazzarani - Non mi pesa fare da capitano, aiuterò i giovani a crescere portando il mio contributo di esperienza. La fascia è un onore, bisogna provare rispetto e capire il valore di quello che è impresso davanti alla maglia, il nostro stemma".