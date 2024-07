Ufficiale Milan Futuro, c'è la firma di Camarda: primo contratto da professionista

vedi letture

La notizia era nell'aria. Ora c'è l'ufficialità. Francesco Camarda ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Milan. Il talento che ora è impegnato con la Nazionale di Bernardo Corradi nell'Europeo Under 19 in Irlanda del Nord sarà aggregato alla formazione B che giocherà in Serie C.

Questo l'annuncio del nuovo giocatore del Milan Futuro: "AC Milan comunica che Francesco Camarda ha firmato il suo primo contratto da professionista. Francesco, nato a Milano il 10 marzo 2008, è cresciuto nel vivaio rossonero dove è arrivato all'età di 7 anni e si è contraddistinto per le sue qualità tecniche e il numero di gol realizzati nel Settore Giovanile. Nella stagione 2021/22, insieme ai compagni, è stato protagonista della vittoria dello Scudetto U15. Ha disputato l'ultima annata con l'U19, collezionando in totale 41 presenze e 14 gol tra campionato, UEFA Youth League e Coppa Italia.

Il 25 novembre 2023, a 15 anni 8 mesi e 16 giorni è diventato il calciatore più giovane di sempre a esordire in Serie A, nella gara casalinga contro la Fiorentina. Vanta una seconda presenza a San Siro contro il Frosinone. Il giovane attaccante tra maggio e giugno ha preso parte all'Europeo U17 con la Nazionale di categoria, contribuendo alla conquista del titolo con 5 presenze e 4 gol e venendo premiato come MVP del torneo. In queste settimane è impegnato, insieme ad altri quattro giocatori rossoneri, con la Nazionale Under 19 all'Europeo che si sta svolgendo in Irlanda del Nord. Francesco continuerà la sua avventura in rossonero con il Milan Futuro e rimarrà legato al Club fino al 30 giugno 2027".