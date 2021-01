Novara, la crisi non si attenua. Ma è rinnovata la fiducia a Banchieri?

Non sembra attenuarsi la crisi del Novara, caduta anche contro la Pro Vercelli in questo weekend da poco trascorso. E con Simone Banchieri che pareva esser messo nuovamente in discussione, dopo un esonero che aveva anticipato la nuova chiamata che lo ha riportato in panchina.

Il tutto però, come riferisce La Gazzetta dello Sport, pare essere rientrato, con il tecnico che ha ricevuto nuova fiducia.

Nessuno stravolgimento, quindi, neppure l'eventuale ritorno di Michele Marcolini in panchina, o l'arrivo eventuale di Alessio Tacchinardi.

Ma la situazione pare confusa, e da monitorare.