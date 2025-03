Ufficiale Novara, rinnovo fino a giugno 2027 per Omar Khailoti: la nota del club

Serie C

Oggi alle 16:51 Serie C

Novara Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con Omar Khailoti per il prolungamento contrattuale fino al 30 giugno 2027. Il difensore, già alla sua terza stagione in maglia azzurra, con più di 50 presenze all’attivo, vestirà i nostri colori per altre due stagioni.

OMAR KHAILOTI, LA BIO - Nato a Macerata da genitori marocchini, il classe 2001 ha iniziato il proprio percorso professionale nella Sangiustese, prima di approdare nel settore giovanile del Bologna. Nel 2021/2022 la arriva esperienza nei campionati professionistici, con un prestito in Serie C alla Carrarese (15 presenze). Dall'estate 2022 è in forza al club azzurro.

SERIE C, 30ª GIORNATA

GIRONE A

Ore 12:30 - Atalanta U23-Vicenza

Ore 13:30 - Lecco-Feralpisalò

Ore 15:00 - Arzignano Valchiampo-Pro Vercelli

Ore 15:00 - Lumezzane-Alcione Milano

Ore 15:00 - Padova-AlbinoLeffe

Ore 15:00 - Trento-Pro Patria

Ore 17:30 - Caldiero Terme-Renate

Ore 17:30 - Novara-Giana Erminio

Ore 17:30 - Triestina-Pergolettese

Ore 17:30 - Union Clodiense-Virtus Verona

Classifica - Padova 69, Vicenza 66, Feralpisalò 55, AlbinoLeffe 44, Virtus Verona 43, Trento 43, Novara 42**, Atalanta U23 41, Alcione Milano 40, Renate 40, Giana Erminio 40, Lumezzane 37, Arzignano Valchiampo 35, Pergolettese 35, Lecco 33, Triestina 33*, Pro Vercelli 31, Pro Patria 22, Caldiero Terme 21, Union Clodiense 19

* un punto di penalizzazione

** due punti di penalizzazione